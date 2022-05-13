Стивен Джеррард хочет видеть Джо Гомеса в «Астон Вилле»

Как сообщает Mirror, экс-капитан «Ливерпуля» нацелился на Джо Гомеса, чтобы улучшить свою оборонительную линию.

Это не первый раз, когда «Астон Виллу» связывают с Гомесом после того, как Джеррард возглавил «Вилла Парк».

Однако нет никаких предположений, что сам 24-летний футболист заинтересован в уходе из «Ливерпуля». Напротив, в предыдущих сообщениях говорилось, что он полон решимости остаться на «Энфилде», а клуб готов предложить ему новый контракт.

Это говорит о том, как высоко ценят Гомеса в «Ливерпуле», несмотря на нехватку игрового времени в этом сезоне. Центральный защитник занимает четвертое место в рейтинге после Вирджила ван Дейка, Жоэля Матипа и Ибраимы Конате.

Гомесу даже приходилось играть правым защитником, чтобы получить игровую практику, и он оказался вполне способным дублером Трента Александра-Арнольда.