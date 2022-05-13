«Индивидуальное мастерство имеет большое значение»: Ван Дейк просит не недооценивать угрозу, исходящую от «Челси»

Вирджил ван Дейк анонсировал финальный матч Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Челси» в эту субботу и рассказал, в каких областях соперник может быть опасен.

«Индивидуальное мастерство — это очень важно. У них есть разные способы играть против вас, атаковать вас и создавать опасные моменты».

«У «Челси» качественная полузащита, атака и оборона. Они полноценная команда».

«В этой последней части сезона они не были так стабильны, как им, очевидно, хотелось бы быть — возможно, из-за травм, разных неудач, которые у них были в связи с вылетом из Лиги чемпионов.

«Но в этом финале это не имеет большого значения. Обе команды хотят выиграть. Это будет очень сложная и хорошая игра».

Ван Дейк также поделился своими мыслями о финале Кубка лиги, когда «Ливерпуль» выиграл по пенальти, один из которых он забил.

«Это был хороший пенальти, я не могу этого отрицать, но я определенно все еще тренируюсь, потому что должен. Нужно оставаться последовательным. В пенальти нужно немного удачи, но и тренировки обязательны. Мы все делаем это».

«Надеюсь, мы сможем выиграть игру и сделать это до серии пенальти, но если пенальти необходимы, игроки должны быть готовы. В таком случае, очевидно, я должен был сделать шаг вперед».