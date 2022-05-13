Сон Хын Мин отстает от Мо Салаха всего на один гол: обновлен рейтинг Золотой бутсы АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил еще один гол в победе над «Арсеналом» со счетом 3:0 и стал на шаг ближе к Мохамеду Салаху в гонке за «Золотую бутсу» Премьер-лиги.

Текущий счет Сона составляет 21 гол, всего на один меньше, чем у Салаха.

В оставшихся двух играх «Шпоры» встретятся с «Бернли» и «Норвичем», что является прекрасной возможностью для корейца пополнить свой счет.

Это означает, что Салаху придется активизироваться: с начала марта он забил всего три гола в Премьер-лиге — и ни одного гола в других турнирах.

Гонка за Золотую бутсу Премьер-лиги

1. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 22 гола

2. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм") - 21 гол

3. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 18 голов

4-7. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 15 голов

4-7. Харри Кейн («Тоттенхэм») — 15 голов.

4-7. Садио Мане ("Ливерпуль") - 15 голов.

4-7. Диогу Жота ("Ливерпуль") - 15 голов