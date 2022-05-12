Насколько хорош Мане со времен победы в Кубке Африки? Отвечаем

Форма Садио Мане до и после Кубка африканских наций была ошеломляющей. В этом сезоне 30-летний игрок забил за "красных" 22 гола, но более половины из них были забиты с 13 февраля.

Давайте посмотрим, насколько хорош был Мане с тех пор, как он вернулся после победы на Кубке Африки с Сенегалом.

Матчи: 22

Голы: 12

Ассистов: 1

Награды лучшего игрока матча (WhoScored): 3

До Кубка Африки Мане забил 10 голов и сделал одну результативную передачу в 26 играх.

Мане за это время забил несколько очень важных голов. К ним относятся дубль против «Манчестер Сити» в Кубке Англии, недавний победный гол против «Астон Виллы» и многое другое.