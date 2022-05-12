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Джеймс Пирс проясняет слухи о переходе Мане в «Баварию» и ситуации с контрактом с «Ливерпулем»

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Согласно немецким источникам, Садио Мане был связан с переходом в мюнхенскую «Баварию».

Однако надежный источник в «Ливерпуле» Джеймс Пирс опроверг эти ссылки.

Пирс заявляет, что «между «Баварией» и Мане не было никаких переговоров». Сейчас форвард счастлив на «Энфилде».

«Ливерпуль» проведет обсуждение контракта с сенегальским вингером после окончания сезона — он показал, что может многое дать команде, забив свой 12-й гол в календарном году.

Напомним, контракт Мане истекает в конце следующего сезона.

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