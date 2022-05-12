Мать Луиса Диаса рассказала о впечатлениях сына о Клоппе и «Ливерпуле»

Мать Луиса Диаса, Силенис Маруланда, рассказала, как Луис Диас адаптировался к жизни в «Ливерпуле», и что он думает о Юргене Клоппе.

«Он взрослеет, я вижу его более спокойным во всем, что он делает, очень дисциплинированным во всем», — сказала Семане мать Диаса. «Он очень серьезен и ответственен в всей своей работе, и именно поэтому он так хорошо справился».

«Бог дает ему благословение, чтобы он мог продолжать совершенствоваться. Луис любит своего папу, всю семью, мы разговариваем каждый день. Он говорит мне: «Мама, ты лучшая мама на свете, я тебя очень люблю». '.

«Он ни на кого не держит зла, он всегда был прост, еще с детства был смиренным; и остается таким».

«Он говорит мне: «Я нравлюсь тренеру; когда я играю в свой футбол, он меня обнимает», — и он также смог поладить со своими товарищами по команде. Они принимают его таким, какой он есть».