Каррагер: «Я люблю Мане, уверяю вас, он не перейдет в «Баварию», потому что я этого не допущу!»

Ходили слухи, что Садио Мане этим летом перейдет в мюнхенскую «Баварию». Однако они не подтвердились.

После победы Мане над «Астон Виллой» Джейми Каррагер прекрасно прокомментировал этот слух: «Я люблю Садио Мане и могу заверить вас, что он никуда не денется, потому что я не отпущу его в мюнхенскую «Баварию». Ему придется иметь дело со мной!».

Карра добавил: «Я люблю его, абсолютно до безумия. Он отличный игрок. Сначала он вышел на правом фланге, а затем перешел на левый, когда появился Салах».

«Диас появляется слева, Мане становится центральным нападающим. Он всегда играет за кого-то другого, но его уровень никогда не падает. Кажется, не имеет значения, где играет Мане, вы получаете от него только высочайший уровень».

Мане забил 12 голов с тех пор, как вернулся с Кубка африканских наций, и, возможно, он был лучшим нападающим клуба в 2022 году.