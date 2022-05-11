Фабиньо «сказал Клоппу, что с ним все будет в порядке», и он сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии

Фабиньо был заменен в победном матче против «Астон Виллы» вчера вечером, когда полузащитник схватился за подколенное сухожилие после потери мяча в первом тайме.

Подколенные сухожилия обычно не являются хорошей новостью для любого игрока, и если он повредил эту область, Фабиньо может выбыть как минимум на три недели.

Однако, согласно надежному источнику The Times, травма не слишком беспокоит футболиста. Сообщается, что Фабиньо, казалось, шел свободно, когда вернулся, чтобы сесть на скамейку запасных во втором тайме.

Он сказал Клоппу, что с ним все будет в порядке, во время игры против «Челси» в эти выходные в финале Кубка Англии.