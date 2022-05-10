Мане: «Я жертвую всем ради футбола»

«Я боец, я знаю это!», - заявил Садио Мане Sports International.

«Я хочу победить, я хочу пойти на все, но, в конце концов, если что-то не получается, это часть жизни, с которой нужно бороться».

«В своей карьере я жертвую всем ради футбола. Я хочу быть на 100% в форме».

«Для меня очень важно, чтобы все ребята готовились каждый божий день, чтобы убедиться, что мы достигнем этих больших целей».

«Мы выиграли Кубок лиги — Премьер-лигу — посмотрим. Это одна из наших самых больших целей. У нас сложные матчи, но все возможно».

Садио известен своей скромностью и профессионализмом. Пока некоторые игроки тратят деньги на одежду и машины, он помогает строить больницы в родном Сенегале.

Нападающий находится в фантастической форме после победы на Кубке Африки, забив 11 голов за «Ливерпуль».