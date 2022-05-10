Окслейд-Чемберлен опасается за свое будущее, потеряв место в «Ливерпуле»

Как сообщает Daily Mail, Алекс Окслейд-Чемберлен недоволен своей нынешней ролью в «Ливерпуле».

28-летний футболист не играл за "красных" после матча "Ноттингем Форест" в Кубке Англии 20 марта.

Полузащитник опасается за свое будущее, так как ничего не слышал от «Ливерпуля» о продлении контракта, который истекает в 2023 году.

Газета утверждает, что многие команды в Премьер-лиге и за границей были бы заинтересованы в приобретении Окслейда-Чемберлена, если "красные" позволят ему уйти этим летом.