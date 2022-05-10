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Мане – цель «Баварии» номер 1

Садьо Мане Садьо Мане
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Корреспондент Sky Germany Флориан Плеттенберг утверждает, что мюнхенская «Бавария» сделала Садио Мане своей целью номер один в летней трансферной кампании.

У «Ливерпуля» были тяжелые переговоры с сенегальцем о продлении его контракта, который истекает в 2023 году.

Сейчас немецкий гранд провел переговоры с агентом форварда. Между «Ливерпулем» и «Баварией» не было контакта, поэтому неизвестно, готовы ли «красные» продать Мане.

Садио в отличной форме во второй половине сезона, он забил 11 голов за "красных" после своего возвращения с Кубка Африки.

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