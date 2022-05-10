«Не пренебрегая предыдущими командами «Ливерпуля»: Джеррард назвал команду Клоппа лучшей в истории «красных»

«Я думаю, что смотреть за их игрой очень интересно прежде всего из-за скорости, интенсивности и менталитета этой нынешней команды», — сказал Стивен Джеррард о сегодняшнем «Ливерпуле» The Guardian.

«Но я говорю, что не пренебрегаю предыдущими успешными командами «Ливерпуля», потому что я вырос, наблюдая за ними, победителями Кубка европейских чемпионов, за чемпионами лиги, я вырос на ДНК этого клуба».

«Я хорошо знаю, что раньше у них были игроки, тренеры и команды мирового уровня, но я думаю, что вы видеть, как меняется игра, она становится все быстрее и быстрее. Я, вероятно, наблюдаю за лучшей командой «Ливерпуля»».

Это большой комплимент Клоппу и его игрокам от человека, который кое-что знает о «Ливерпуле»!