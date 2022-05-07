Клопп назвал 4 причины, по которым Ван Дейк остался защитником мирового класса после травмы колена

Когда в 2020 году Вирджил ван Дейк получил серьезную травму колена, многие болельщики забеспокоились, что защитник не вернется к своей лучшей форме.

Голландец доказал, они ошибались, и в этом сезоне был исключителен.

Юрген Клопп объяснил, как клубу удалось восстановить Ван Дейка.

«В подобных ситуациях всегда есть разные причины», — сказал босс Liverpool Echo.

«Во-первых — это хирург, во-вторых — игрок, это был мрачный период, когда Вирджил не был в восторге от ситуации, как и мы. Не потому, что кто-то ошибся, а просто потому, что его не было рядом, ему нужно было время, чтобы справиться с ситуцией»..

«Хирург, игрок и, третья причина - реабилитационная команда. Все трое работали очень хорошо. Время - номер четыре, спешки не было, Ван Дейк не участвовал в Евро».

«Если бы вернуться к лучшей форме было так просто, тогда было бы гораздо больше игроков мирового класса. Это нелегко»