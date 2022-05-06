«Самая большая проблема, с которой мы столкнулись за долгое время»: Клопп перед матчем с «Тоттенхэмом»

Фанаты «Ливерпуля» в восторге от финала Лиги чемпионов против «Мадрида», но до этого нужно еще выиграть четыре матча Премьер-лиги.

Юргена Клоппа попросили прокомментировать завтрашнюю игру против «Тоттенхэма» на «Энфилде», и он ответил: «Это серьезное испытание. Будет трудно. Все команды борются. «Тоттенхэм» - высококлассная команда, у них одни из лучших атакующих игроков в мире».

«Вызов, с которым мы столкнулись на прошлой неделе, — игра с «Ньюкаслом» — был непростой задачей, особенно между двумя играми с «Вильярреалом». Теперь у нас есть дополнительный день на подготовку, и, честно говоря, это похоже на недельный отпуск!».

«У «Тоттенхэма» много сильных сторон. Харри Кейн — какой игрок! Это, вероятно, самая большая проблема с точки зрения защиты, с которой мы сталкивались за долгое время. Мы должны найти решения, и я с нетерпением жду этого».

Предыдущая игра в этом сезоне против «Шпор» закончилась со счетом 2:2, когда Энди Робертсон был удален. «Шпоры» выиграли три из последних пяти игр, и им есть за что играть, поскольку они стремятся к месту в зоне Лиги чемпионов.