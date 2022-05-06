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«Во время трансферного окна может случиться многое»: цель «Ливерпуля» Чуамени нарушает молчание о будущем

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Нападающий «Монако» Орельен Чуамени рассказал о своем будущем на фоне слухов о том, что летом он может присоединиться к «Ливерпулю» или «Мадриду».

Талантливый полузащитник сказал Sports Witness: «У меня контракт с «Монако» до 2024 года с возможностью продления до 2025 года, посмотрим, что будет в будущем».

«В трансферное окно многое может случиться. В такой ситуации и я, и другие игроки, у некоторых заканчивается срок их контрактов, есть интерес к другим клубам. Но сейчас мы сосредоточены на «Монако».

Все надежные источники, такие как Фабрицио Романо и Пол Джойс, связывают Чуамени с «Ливерпулем». Скорее всего, он окажется либо в «Мадриде», либо в «Ливерпуле» — нам просто нужно посмотреть, что произойдет.

 

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