«Во время трансферного окна может случиться многое»: цель «Ливерпуля» Чуамени нарушает молчание о будущем

Нападающий «Монако» Орельен Чуамени рассказал о своем будущем на фоне слухов о том, что летом он может присоединиться к «Ливерпулю» или «Мадриду».

Талантливый полузащитник сказал Sports Witness: «У меня контракт с «Монако» до 2024 года с возможностью продления до 2025 года, посмотрим, что будет в будущем».

«В трансферное окно многое может случиться. В такой ситуации и я, и другие игроки, у некоторых заканчивается срок их контрактов, есть интерес к другим клубам. Но сейчас мы сосредоточены на «Монако».

Все надежные источники, такие как Фабрицио Романо и Пол Джойс, связывают Чуамени с «Ливерпулем». Скорее всего, он окажется либо в «Мадриде», либо в «Ливерпуле» — нам просто нужно посмотреть, что произойдет.