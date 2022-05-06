«Ты хочешь продолжать плакать или хочешь бороться?»: Салах рассказывает, как он оправился от поражения в Лиге чемпионов в 2018 году

Сезон 2017/18 пока лучший в картере Мохамеда Салаха, он побил рекорд Премьер-лиги по количеству голов, забитых за один сезон.

Однако кульминация сезона закончилась агонией, поскольку Салаха пришлось заменить в финале Лиги чемпионов после того, как он сломал руку. В итоге «Ливерпуль» проиграл «Мадриду» со счетом 1:3.

Он рассказал Sky Sports о своем настрое после матча: «Я был на каникулах. И я просто спросил себя, чего ты хочешь? Продолжать плакать и грустить об этом? Или ты бороться? И я боролся наилучшим образом, и именно поэтому мы сейчас здесь».

«После этого у нас была встреча, и тренер поговорил с нами в предсезонке. Мы так жаждали выиграть Лигу чемпионов через год, в Премьер-лиге мы тоже были очень близки. Я думаю, что то поражение дало нам некоторые преимущества».

Салах ясно дал понять, что хочет, чтобы «Мадрид» вышел в финал — посмотрим, сможет ли он отомстить.