Дитмар Хаманн советует Мо Салаху «поговорить после игры» в ответ на его твит о «Мадриде»

«Я видел твит, и я не большой его поклонник, должен сказать», — сказал экс-полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн Sky Sports News, когда его спросили о послании Мохамеда Салаха «Мадриду».

«То, что произошло в тот день в финале ЛЧ 2018 года, я не уверен, намеренно ли Рамос нанес повреждение Салаху».

«Да, было очень жаль, что Салаху пришлось покинуть поле, но даже в этом случае «Ливерпулю» понадобилась одна или две ошибки вратаря, чтобы повернуть этот матч в пользу «Мадрида».

«Я предпочитаю, чтобы игроки молчали, они могут поговорить после игры.После игры с «Вильярреалом» Салах сказал, что предпочитает сыграеть с «Мадридом», чем с «Манчестер Сити», будем надеяться на его хладнокровие».

Салах явно рад, что «Реал Мадрид» победил «Ман Сити» в полуфинале, так как он чувствует, что «Ливерпулю» нужно свести счеты с испанской командой после финального поражения в Лиге чемпионов в 2018 году.

На пути к финалу в этом сезоне «Мадрид» драматично обыграл «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити» — «Ливерпулю» лучше не недооценивать их.