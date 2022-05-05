LFC 2020
Блог

«То, что они сделали, это невероятно»: Арсен Венгер аплодирует менталитету Салаха и Мане

Ливерпуль Ливерпуль
Мохамед Салах Мохамед Салах
Клубы
Садьо Мане Садьо Мане
Футбол Футбол

«Посмотрите на Салаха и Садио, которые играли в финале Кубка африканских наций», — сказал Арсен Венгер beIN Sports во время освещения полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом».

 

«То, что они сделали с тех пор, как вернулись, это невероятно».

 

«В Европе мы бы пожаловались, что сыграли слишком много матчей — тут ни слова».

И Салах, и Мане прошли весь путь до финала Кубка африканских наций, где Сенегал победил по пенальти.

Несмотря на большие нагрузки, оба форварда остаются звездами шоу: Салах забил 30 мячей, а Мане отличился 21 голом.

Сезон для «Ливерпуля» далек от завершения, так как им предстоит сыграть шесть решающих матчей в борьбе за трофеи Премьер-лиги, Лиги чемпионов и Кубка Англии, и Салах и Мане должны оставаться в числе ключевых игроков.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные