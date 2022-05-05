Вспомним пророческие слова Трента о «Манчестер Сити» после вылета из Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» был фаворитом в матче против «Мадрида» прошлой ночью, команда Гвардиолы доминировала вплоть до 90й минуты. Но дубль Родриго перевел игру в дополнительное время, а пенальти Бензема положил конец надеждам «Сити» в Лиге Чемпионов.

После позорного поражения мы возвращаемся к словам Трента, которые теперь кажутся зловещими, перед игрой «Ливерпуля» с «Интером».

«Никаких подколов, но вы посмотрите на потрясающую команду «Манчестер Сити», и они не смогли подняться в Лиге чемпионов».

«Они выиграли пару наград, но не смогли выиграть Лигу чемпионов. За последние несколько лет мы выиграли и АПЛ, и ЛЧ, и это показывает, что мы можем добиться успеха в обоих турнирах».

«Сейчас есть надежда, что команда и игроки будут выигрывать трофеи. Минимум один трофей в сезоне — это то, чего мы должны достичь. С таким составом и тренером мы должны выигрывать трофеи».

Похоже, Пепу и «Сити» придется ждать трофея Лиги чемпионов еще как минимум год.