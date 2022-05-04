Салах о 30 голах и 15 результативных передачах в этом сезоне: «Этого мало. Мне нужно еще хотя бы десять голов!»

Мохамед Салах был очень счастлив после того, как «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, победив «Вильярреал» со счетом 3:2 вчера вечером.

Нападающий добавил еще одну результативную передачу к своей статистике — теперь у него 30 голов и 15 передач за сезон. Однако его это не устраивает!

Салах сказал BT Sports после игры: «Моя статистика хуже того, что хочу видеть. Я никогда не говорил этого раньше, но перед началом сезона я поставил перед собой цель».

«Я сказал, что хочу забить 40 голов и сделать 15 передач. Я сделал результативные передачи, теперь мне нужно сосредоточиться на голах — еще 10!»

«Ливерпулю» предстоит сыграть еще шесть матчей в этом сезоне, и Салах определенно сможет успеть забить десять голов.