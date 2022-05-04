Мане лучший, Жота худший. Оценки «Ливерпуля» за матч с «Вильярреалом»

Чуда не произошло, хотя в первом тайме казалось, что это возможно. «Вильярреал» активно начал ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов на своем поле, забив быстрый гол в ворота Алиссона на 3й минуте встречи. В концовке первого тайма команда Унаи Эмери уже вела 2-0.

Во втором тайме «красные» включились в борьбу, Фабиньо забил первый гол с передачи Салаха на 61 минуте, на 67й его поддержал Луис Диас – ему ассистировал Трент, а на 74й Мане не оставил «Вильярреалу» шанса, став автором третьего гола после передачи Кейта.

«Ливерпуль» выходит в финал Лиги Чемпионов и сегодня вечером узнает имя своего соперника.

Вот оценки команды Юргена Клоппа за матч с «Вильярреалом»: