Юрген Клопп считает, что его новый контракт с «Ливерпулем» не будет решающим фактором в переговорах с Салахом и Мане

Юрген Клопп считает, что его новый контракт с «Ливерпулем» не станет «решающим» фактором в отношении того, останутся ли Мохамед Салах и Садио в клубе.

У пары, наряду с нападающим Роберто Фирмино и полузащитником Наби Кейта, есть контракты, которые истекают следующим летом, и переговоры затянулись.

«Это больше вопрос к парням, что именно это значит для них, но все в порядке, у меня с ними прекрасные отношения», — сказал он.

«Я считаю, что в жизни есть более важные вещи, о которых нужно думать, но и знать, кто является менеджером и тренерским штабом важно потому, что когда вы знаете условия, вам проще определиться».

«В этом бизнесе нет стопроцентной уверенности, но я думаю, что вполне вероятно, что останусь еще немного, потому что в других клубах есть другие тренеры».

«Если это положительный знак для парней, отлично, но я не думаю, что это будет ключевым фактором для любого решения, которое они захотят принять».

«Это их собственная жизнь, но мы просто хотели гарантировать, что каждый, кто хочет быть здесь, знает, чего он может ожидать».