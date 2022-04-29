«Это займет немного больше времени, чем мы все думали»: Клопп сообщает новости о травмах Фирмино

Юрген Клопп пообщался со СМИ на пресс-конференции перед матчем с «Ньюкаслом». Он предоставил обновленную информацию о Джонсе, Цимикасе и Фирмино.

«У нас было немного проблем, небольшая проблема с небольшой диареей Кертис и Костаса. Вчера вернулся Костас, Кертис не мог тренироваться. Итак, эти два парня выбыли против «Вильярреала».

«Бобби, это не серьезная травма, мы все еще в некотором роде убеждены, хотя восстановление занимает немного больше времени, чем мы все думали».

«Бобби не сыграет завтра. Он еще не тренировался».