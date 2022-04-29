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Кто такая Улла Сандрок и почему ее называли «Первой леди Бундеслиги»?

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«За каждым успешным мужчиной стоит женщина». Этой поговоркой часто злоупотребляют, но в случае с боссом "красных" Юргеном Клоппом она определенно верна.

Улла Сандрок жена Юргена уже 17 лет и на протяжении всей его карьеры оказывала ему постоянную поддержку.

Пара познакомилась еще в 2005 году в пабе во время немецкого фестиваля Октоберфест. Она работала официанткой в баре, а также детским писателем и социальным работником.

С тех пор она стала публикуемым писателем и прославилась своей общественной работой. Во время пребывания Клоппа в Дортмунде ее даже называли «первой леди Бундеслиги» из-за ее благотворительной деятельности и брака с Юргеном.

Юрген и Улла уже были женаты до того, как встретились и имеют по ребенку от предыдущих браков.

Клопп назвал разговор с Уллой одной из причин, по которой он остался в «Ливерпуле» подольше: «Почему?» теперь вопрос. Потому что Улла хочет остаться! Как хороший муж, что ты делаешь, когда твоя жена хочет остаться? Ты остаешься».

Судя по ее социальной работе и собственным идеалам Клоппа в отношении многих социальных вопросов, становится ясно, почему эта пара - такая хорошая команда.

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