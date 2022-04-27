Юрген Клопп: «Мы не должны бояться «Вильярреала» или их таланта»

Юрген Клопп рассказал, что «Ливерпуль» должен сделать, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов в противостоянии с «Вильярреалом».

«Как команде и как клубу, с тех пор, как я приехал сюда, нам посчастливилось вместе насладиться фантастическим опытом в еврокубках, и нам это удалось, потому что мы всегда уважали сильные стороны наших соперников, не игнорируя при этом свои собственные качества. Так будет сегодня вечером. Это всегда баланс, который нужно найти.

«Мы не должны «бояться» «Вильярреала» или их таланта. Это никогда не было нашим мышлением. Но мы знаем, что для того, чтобы иметь хоть какой-то шанс выйти за пределы полуфинала, мы должны показать себя с лучшей стороны на протяжении всего противостояния. Каждую секунду».

«Мы не можем расслабляться, иначе все будет кончено. Мы должны использовать все наши инструменты. Мы должны работать больше, чем они. Мы должны быть смелее и решительнее. Это так просто. Поэтому мы сосредоточимся на себе и на том, что мы можем сделать».