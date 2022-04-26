Юрген Клопп уверяет, что «Ливерпуль» не будет недооценивать «Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов

Юрген Клопп предупредил, что «Ливерпулю» нужно быть на высоте, чтобы обыграть «Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов, он настаивал, что его команда не попадет в ту же ловушку, что и «Ювентус» и «Бавария», недооценивая испанский клуб.

«Вильярреал» занимает только седьмое место в Ла Лиге и во второй раз в своей истории входит в четверку европейских кубков, но выбил два топ-клуба - «Ювентус» и «Баварию», на пути к полуфиналу.

А Клопп сказал: «Возможно, «Юве» или «Бавария» недооценили их, но с нами этого никогда не случится. Это действительно хорошая футбольная команда, которая тоже хочет войти в историю».

«Ливерпуль» был аутсайдером в ответном матче против «Барселоны» три года назад после поражения со счетом 3:0 на «Камп Ноу», но одержал одну из своих величайших побед.

И хотя сейчас «красные» являются фаворитами, Клопп сказал, что они должны снова достичь такого же уровня на «Энфилде» в среду.

«Нам нужна атмосфера, нам нужна производительность», — добавил он.

«Мы должны быть на пике нашей игры. Мне нужно быть на пике своей игры. Это совершенно нормально, это полуфинал Лиги чемпионов. Мы играли с «Сити», «Юнайтед», «Эвертоном». Следующая игра тоже должна быть на 1000% и это матч «Вильярреалом» в Лиге чемпионов».

«Мы знаем, что какой бы результат мы ни получили, это будет невероятно эмоциональная атмосфера в Испании в ответном матче. Мы должны быть уверены, что мы действительно на высоте».