«Ливерпуль» сильнее «Баварии»: Франсис Коклен знает, чего ожидать от «Ливерпуля»

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен выступил перед СМИ перед полуфинальным матчем своей команды против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Он заявил, что «Вильярреалу» будет сложно понять слабые стороны «красных».

«Ливерпуль» сильнее «Баварии». Вероятно, это команда, которая прессингует лучше всех в Европе. Трудно понять, где их слабости. У них есть два игрока, которые каждый год борются за «Золотой мяч» в лице Салаха и Мане.

«Они сильны на всем поле с крайними защитниками, которые могут играть как нападающие. А теперь они подписали и Луиса Диаса, и он освоился в команде так, как будто провел там пять лет. Но мы едем туда не только для того, чтобы осмотреть «Энфилд».

Нет места для самоуспокоенности, независимо от того, что игроки «Вильярреала» говорят о «красных». «Вильярреал» выбил таких гигантов, как «Ювентус» и «Бавария», на пути к полуфиналу, и Клопп будет опасаться сопротивления, которое они окажут.