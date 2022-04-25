Объясняем, почему заявление Лэмпарда о пенальти на «Энфилде» и ссылка на Салаха не имели абсолютно никакого смысла

Энтони Гордон упал в штрафной площади после того, как промчался мимо Жоэля Матипа во второй половине матча между «Эвертоном» и «Ливерпулем». Однако арбитр пенальти не назначил.

Фрэнк Лэмпард сказал после матча: «Это пенальти. Если бы упал Салах, решение было бы принято. Может быть, мы просто не можем ожидать этого на «Энфилде».

Что ж, заявление Лэмпарда не имело абсолютно никакого смысла, и тому есть две основные причины.

Во-первых, за последнее десятилетие «Ливерпуль» заработал один пенальти на «Энфилде» в мерсисайдском дерби — «Эвертон» удостоился двух из них.

Во-вторых, по словам футбольного обозревателя Карла Матчетта, Салах получил всего четыре штрафных за последние 908 минут игры в Премьер-лиге, несмотря на то, что за этот период у него было больше всего касаний в у ворот соперника.

Он не тот игрок, на котором судьи часто замечают нарушения.

Лэмпард может сколько угодно жаловаться, но факт остается фактом: «Ливерпуль» честно обыграл «Эвертон».