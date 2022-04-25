«Ливерпуль» ведет переговоры с криптовалютными фирмами о спонсорстве

«Ливерпуль» ведет переговоры с компанией по обмену криптовалют и платформой блокчейна о том, чтобы стать новым спонсором клуба, сообщает The Athletic.

В случае подписания такая сделка будет весьма спорной. Криптовалюта остается в значительной степени нерегулируемой государством и связана с мошенничеством и схемами уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, существуют экологические проблемы, связанные с технологией блокчейн. Майнинг биткойнов или других криптовалют требует много энергии и оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Контракт «Ливерпуля» со Standard Chartered истекает в 2023 году. На прошлой неделе сообщалось, что «красные» открыты для продления на новых условиях, но также будут рассматривать другие предложения.

В настоящее время «красные» зарабатывают 40 миллионов фунтов стерлингов в год благодаря партнерству со Standard Chartered.