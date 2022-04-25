Фанаты «Эвертона» разгромили туалеты на «Энфилде» после поражения в дерби

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» со счетом 2:0 в дерби в Мерсисайде в воскресенье, а Робертсон и Ориги сыграли решающую роль, забив за «красных».

После игры несколько отчаянных фанатов «Эвертона» снесли туалеты на «Энфилде», как показал фанат «Ливерпуля» под ником kistorta на Reddit.

Вот несколько забавных реакций болельщиков «Ливерпуля» на Reddit.

jaja6996: "Самый большой ущерб, который "Эвертон" нанес в этом сезоне".

InterPool_sbn: «Лучше так, чем если бы они навредили нашим игрокам»

Akira_Nishiki: «Хорошая новость в том, что они не вернутся в ближайшее время»

Progression28: «Они такие дерьмовые, что, наверное, забили его»

ClanScot316: «То, что «Эвертон» спустился в унитаз, не означает, что им нужно уничтожать наш».

BrahimBug: «Все равно это выглядит не так плохо, как состояние их команды»