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«Милан» отказался от нападающего за 100 миллионов фунтов в пользу Ориги

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La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Милан» решил подписать нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги.

Серия А рассматривала возможность покупки Ромелу Лукаку, но «отклонила» идею подписать нападающего «Челси». Прошлым летом "синие" заплатили 97,5 млн фунтов за его переход из миланского "Интера".

В этом сезоне Лукаку был в плохой форме в «Челси», забив всего 12 голов в 38 играх. Ориги забил пять голов всего за 533 минуты во всех турнирах этого сезона, включая гол в ворота «Милана».

Дивок собирается покинуть «Ливерпуль» на правах свободного агента, так как его контракт истекает этим летом.

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