«Я люблю интенсивность, но в рамках правил»: Клопп предупреждает «Эвертон»

Юргена Клоппа спросили, считает ли он, что это конкретное дерби в Мерсисайде имеет больше преимуществ по сравнению с другими, поскольку «Эвертон» находится в битве за вылет, а «Ливерпуль» - в гонке за титул.

«Возможно, да, но, честно говоря, эти дерби никогда не отличались накалом».

«Я люблю интенсивность в футболе, я люблю физическую форму в футболе, но только в рамках правил, мы все должны придерживаться этого, не переусердствуйте, не делайте это как в «старые добрые времена», позвольте мне сказать так».

«Я просто хочу провести очень интенсивный, очень физический и агрессивный футбольный матч, но не более того, потому что у нас запланированы еще матчи после дерби».