Клопп сообщает обновленную информацию о физической форме Фирмино перед дерби

Юрген Клопп предоставил обновленную информацию о состоянии Роберто Фирмино перед воскресным дерби в Мерсисайде.

«Бобби становится все лучше и лучше. Это болезненно, поэтому мы должны убедиться, что он будет на поле».

«Осталось два дня, так что, возможно, он сможет принять участие в матче».

Перед игрой с «Юнайтед» Клопп рассказал о проблеме, с которой столкнулся Фирмино: «Бобби не играл, потому что в последний момент в игре с «Сити» он получил травму ноги. Все не так уж плохо».

Кажется, что он все еще не готов на 100%, но, к счастью, нет других проблем с травмами, влияющих на выбор Клоппа в воскресенье.