«В контракте не все решают деньги»: Салах не уверен, что переговоры завершатся до лета

Мо Салах рассказал о своих текущих переговорах по контракту в своем последнем интервью журналу FourFourTwo. Он поделился тем, как ему нравится проводить время в клубе и что его не беспокоит его нынешняя ситуация.

«Не знаю, у меня остался год. Думаю, болельщики знают, чего я хочу, но в контракте совсем не все о деньгах».

«Этот клуб очень много значит для меня — здесь я наслаждался своим футболом больше, чем где бы то ни было, я отдал клубу все, и все это видели. Здесь у меня было много невероятных моментов, я выигрывал трофеи с клубом и индивидуальные, забивал голы. Для меня «Ливерпуль», как семья».

«Я не волнуюсь, я не позволяю себе беспокоиться о чем-то. Сезон еще не закончился, нужно завершить его как можно лучше – это самое главное. Затем посмотрим, что произойдет».

Когда Салаха спросили, останется ли он в «Ливерпуле» в следующем сезоне, он ответил:

«Да. Э-э, я так думаю» Прежде чем в шутку сказать: «Но если они хотят, чтобы я ушел, это что-то новенькое!»