«Я думаю, что он станет одним из величайших игроков в будущем»: Жота называет одно качество Беллингема, которое он высоко ценит

Диогу Жота говорил о Джуде Беллингеме для канала Playstation на YouTube. Он назвал атрибуты нескольких игроков, чтобы создать одного идеального игрока.

Когда его спросили о лучшем дриблере, он сказал: «Я бы выбрал Беллингема. У него есть все для полноценного полузащитника».

«Он такой хороший игрок. Я думаю, что он станет одним из величайших игроков в будущем».

Беллингэм сейчас является одним из самых ярких игроков мировом футболе. Ему всего 18 лет, а он уже управляет полузащитой «Боруссии».

Он универсал с точки зрения своих способностей полузащитника и на голову выше своей возрастной группы, когда дело доходит до опыта. Неудивительно, что болельщики всех крупных европейских клубов, включая «Ливерпуль», хотят видеть его в своей команде.