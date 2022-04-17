«Это был футбол, а»: Клопп выделяет трех игроков в матче против «Сити»

На пресс-конференции после победы «Ливерпуля» над «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии Юрген Клопп приветствовал игру своих полузащитников.

«Тиаго, лучшая игра, но вся полузащита! Это был футбол, а», — сказал босс, согласно This Is Anfield.

«Наби, уф. Потрясающе, сравните две игры у «Сити» и сегодня, и вы увидите, насколько важно давать футболистам отдохнуть в определенные моменты».

«Дело не в том, что ты недостаточно хорош или что-то в этом роде, мои парни всегда хотят играть, но все равно не всегда это удается».

«Я хорошо их знаю, это должна быть физическая причина, они не играли в течение недели и это придало полузащите действительно хороший ритм».

Фабиньо, Тиаго и Наби Кейта только вчера только во второй раз вышли в «основе» вместе, хотя у них есть все основания называться лучшей полузащитой «Ливерпуля».

Тем не менее, учитывая, что Джордан Хендерсон и, возможно, Харви Эллиот тоже претендуют на места в «основе», они будут меняться и оставаться свежими на том этапе сезона, когда каждая игра имеет значение.