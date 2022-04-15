«Кубок Англии — единственный трофей, который эта команда еще не выиграла»: Фабиньо подчеркивает амбиции перед матчем с «Ман Сити»

«Как игрок «Ливерпуля», я хочу выиграть все. Я думаю, что Кубок Англии — единственный трофей, который эта команда еще не выиграла. Конечно, победа в Кубке была бы особенной для нас», — сказал Фабиньо официальному сайту «Ливерпуля».

«Мы хотим победить, потому что мы амбициозная команда, мы действительно сильная команда, мы — «Ливерпуль». Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Кубок Англии».

«Очень приятно снова поехать на «Уэмбли» и сыграть в полуфинале Кубка Англии. Я впервые буду играть в полуфинале Кубка Англии. Это особенное событие».

«Это будет снова матч против «Ман Сити», нам предстоит очень трудная игра. «Уэмбли» — особенное место. Мы уже играли там, и наши болельщики оказали невероятную поддержку».

За свою историю «Ливерпуль» выигрывал Кубок Англии 7 раз, последний раз — в 2006 году.

Тем не менее, это первый раз, когда команда вышла в полуфинал под руководством Юргена Клоппа, и, поскольку мечта о четырех трофеях все еще существует, игроки пойдут ва-банк, чтобы обыграть «Манчестер Сити» в субботу.