Фанат «Ливерпуля» скончался, ему стало плохо перед игрой с «Бенфикой» на «Энфилде» – заявление клуба

Фанат «Ливерпуля», который заболел на «Энфилде» перед тем, как «Ливерпуль» встретился с «Бенфикой» в четвертьфинале Лиги чемпионов, умер.

Болельщику потребовалась неотложная помощь за 20 минут до начала матча, но, к сожалению, позже он скончался в больнице.

В заявлении клуба говорится:

«Футбольный клуб «Ливерпуль» с большим сожалением может подтвердить, что болельщик, который заболел перед матчем с «Бенфикой», скончался.

Прежде всего, соболезнования всех в клубе с семьей болельщика, близкими и друзьями.

Мы хотели бы поблагодарить аварийно-спасательные службы за их героические усилия по оказанию неотложной помощи, а также выразить нашу признательность медицинским работникам, стюардам и всем болельщикам, оказавшимся поблизости от места происшествия, за их помощь.

Перед игрой мужчина в возрасте 60 лет был доставлен со стадиона в больницу для оказания неотложной помощи, но, к сожалению, вскоре скончался. Ближайшие родственники были проинформированы.

Никаких подозрительных обстоятельств, связанных с его смертью, нет. Мы выражаем наши соболезнования семье этого человека».