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Кто из игроков «Ливерпуля» создал больше всего моментов против «Бенфики» — это защитник

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Сильно изменившийся состав «Ливерпуля» сыграл вничью с «Бенфикой» со счетом 3:3, но мы все же стали свидетелями отличных выступлений отдельных игроков в тот вечер, когда они приближались к полуфиналу Лиги чемпионов.

Константинос Цимикас был самой мощной творческой силой «Ливерпуля» в тот день, поскольку он создал 4 момента, выполнил 2 дриблинга и заработал 5 штрафных ударов.

Конечно, Роберто Фирмино нанес больше 5 ударов (3 в створ), в то время как Луис Диас совершил больше всего обводок (3), но игра Цимикаса не может остаться незамеченной.

 

В полуфинале «красные» сыграют с «Вильярреалом». 

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