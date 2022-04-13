Невилл считает, что «Сити» — «Ливерпуль» не является «величайшим противостоянием в АПЛ», потому что «слишком много объятий»

Говоря на Sky Sports о соперничестве «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», Гари Невилл сказал: «Это невероятно, 338 против 337 очков. С точки зрения постоянства, качества и превосходства, это может стать величайшим соперничеством в Премьер-лиге».

«Но когда я думаю о соперничестве, я думаю, что здесь должно быть что-то большее. Есть ли жестокость, интенсивность, что рассказать. Когда люди говорят о соперничестве между сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером, были инциденты и истории».

«Инцидент в туннеле на Хайбери, полуфинал Кубка Англии с чествованием Райана Гиггза, гол Марка Овермарса на «Олд Траффорд», который принес титул. Между двумя командами были важные моменты, наряду со свирепостью, драками».

«Было больше, чем просто футбольное мастерство, поэтому я не думаю, что соперничество «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» превзойдет это. Было слишком много объятий — они слишком любят друг друга! Будет ли об этом документальный фильм через 25 лет, я не знаю, не слишком уверен».

«Ман Сити» и «Ливерпуль» сражаются за место в таблице Премьер-лиги сезона 2021/22, при этом «Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко после ничьей 2–2 на прошлой неделе на «Этихад».