Фанат «Эвертона» в Твиттере: «У нас были более сложные матчи в Кубке Англии, чем у «Ливерпуля» в Лиге чемпионов»

Весь мир следит за «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, включая болельщиков «Эвертона».

А некоторые заблуждающиеся «Ириски» думают, что «Красным» слишком легко приходится в самом престижном соревновании в мире.

«У «Эвертона» были более тяжелые выступления в Кубке Англии, чем у «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов в этом году», — написал в Твиттере фанат под ником «Everton Kid».

Подопечные Клоппа заработали 18 очков в группе смерти Лиги чемпионов, обыграв «Атлетико», «Милан» и «Порту».

«Ливерпуль» обыграл «Интер», действующего чемпиона Италии, в 1/8 финала. Сегодня вечером в ответном матче четвертьфинала они сыграют с «Бенфикой», обыграв португальцев со счетом 3:1 в первом матче.

Если "красные" обыграют "Бенфику", то в полуфинале встретятся с "Вильярреалом".

НАпмоним, что «Эвертон» не играет в Лиге Чемпионов с 2005 года, и даже тогда они не попали на групповой этап, проиграв «Вильярреалу» в квалификации.