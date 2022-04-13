«Не уверен, что когда-либо видел что-то подобное»: Клопп называет одну вещь, которая удивила его в Диасе

Луис Диас был хорошо изучен «Ливерпулем» еще до того, как клуб подписал контракт с колумбийцем в январе этого года.

Но есть некоторые вещи, о которых нельзя знать до того, как игрок присоединится к команде. Юрген Клопп говорит, что был поражен поведением форварда на тренировках.

«Я не знал, насколько ему нравятся тренировки, я понятия не имел», — сказал босс на пресс-конференции перед игрой с «Бенфикой». «Я не уверен, что когда-либо видел кого-то подобного».

«Я уже говорил, что он не может перестать улыбаться во время тренировки. Он просто не может перестать. Это безумие. Я этого не знал».

«В остальном, как быстро он адаптируется, нет, этого мы тоже не знали. Они все счастливы, все игроки, которых мы подписали за последние несколько лет, были счастливы, когда приехали сюда. Это не самое худшее место в мире, если честно».

«Луису здесь уже три месяца? Я точно не знаю. Мало кто настолько любит тренироваться, это действительно круто».