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«Не слишком круто»: Клопп обиделся на пресс-конференции из-за вопроса про Гвардиолу

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Один из репортеров на пресс-конференции Юргена Клоппа спросил, мотивирует ли его соперничество с Хосепом Гвардиолой остаться в «Ливерпуле».

Это был действительно глупый вопрос, и он рассердил немецкого тренера.

«Я слышал, как Пеп Гвардиола говорил, что может остаться в «МанСити» навсегда, и вы достаточно нахальны, чтобы выдернуть эту фразу и задать сейчас мне этот вопрос? Не слишком круто», — ответил Клопп.

«Будущее Пепа не имеет ко мне никакого отношения», — сказал босс «Ливерпуля», прежде чем двигаться дальше.

В среду «Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой» в ответном матче Лиги чемпионов.

«Красные» подойдут к игре с преимуществом 3-1 после первого матча.

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