Похожая статистика, молодость, как преимущество: «Ливерпуль» может подписать еще одного Салаха из Португалии

«Ливерпуль» может подписать нападающего, который показывает невероятные результаты в Португалии: Дарвина Нуньеса из «Бенфики».
Уругвайский нападающий забил 24 гола в таком же количестве игр в высшем дивизионе Португалии.
Во всех соревнованиях Нуньес забил 31 гол всего в 36 играх.
Для сравнения, Мо Салах забивает столько же голов за «Ливерпуль». Египетский король забил 20 голов в 29 играх за «Красных» – он лучший бомбардир АПЛ.
Салах забил 28 голов в 39 играх, но также отдал 11 результативных передач, что увеличивает его результативность до 38 мячей.
Юрген Клопп уже оценил Нуньеса как великолепного игрока, а значит, нападающий ему нравится.
При нынешнем положении дел «Бенфика» отпустит 22-летнего футболиста, если крупный клуб оправдает их ожидания по стоимости трансфера.
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