«Это не в наших руках»: Робертсон признает, что «Ливерпулю» сложнее бороться за титул, чем «Ман Сити»

«Я думаю, что нас ждет очень тяжелая развязка, все игры в Премьер-лиге тяжелые, особенно когда дело доходит до финишной прямой сезона», — сказал Энди Робертсон.

«У нас есть несколько действительно сложных матчей, и нам нужно попытаться выиграть их, мы должны быть на высоте, нам нужно быть лучше, чем мы были в воскресенье, и если мы это сделаем, то посмотрим, где мы закончим».

«Очевидно, что результаты «МанСити» не в наших руках, если они выиграют все свои игры, значит, победа принадлежит им, но если они потеряют очки, мы должны быть готовы к нападению».

«Мы можем сосредоточиться только на себе», — добавил защитник.

Ничья 2:2 между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» была не лучшим результатом, на который рассчитывали «красные».

Тем не менее, у «Ливерпуля» есть хорошие шансы обойти «Манчестер Сити», если они останутся последовательными, а их соперник ошибется. Разница всего в одно очко.