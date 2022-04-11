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«Это жестко, мы должны отдать им преимущество»: Мика Ричардс не согласен с решением по офсайду Стерлинга

Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Майка Ричардс Майка Ричардс
Рой Кин Рой Кин
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Майка Ричардс сказал, что решение против Рахима Стерлинга было суровым, когда его гол был отменен из-за офсайда после проверки VAR.

«Это были миллиметры», — сказал Ричардс в интервью Sky Sports.

«Мы хотим использовать VAR в игре для принятия важных решений».

«Я на самом деле не слишком праздновал, я думал, он в офсайде? Мы говорим о миллиметрах офсайда».

Когда Рой Кин ответил ему, сказав: «Это был офсайд, это не имеет значения».

Затем Ричардс ответил: «Это было жестко, но мы не хотим этого видеть».

«Это не жестко, это факт», — сказал Каррагер.

Затем Ричардс сказал: «Это жестко, мы должны дать преимущество».

Игрок явно находился в офсайде, и повторы показали то же самое, поэтому совершенно непонятно, почему Ричардс считает, что «Сити» должен получить здесь преимущество.

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