«Это жестко, мы должны отдать им преимущество»: Мика Ричардс не согласен с решением по офсайду Стерлинга

Майка Ричардс сказал, что решение против Рахима Стерлинга было суровым, когда его гол был отменен из-за офсайда после проверки VAR.

«Это были миллиметры», — сказал Ричардс в интервью Sky Sports.

«Мы хотим использовать VAR в игре для принятия важных решений».

«Я на самом деле не слишком праздновал, я думал, он в офсайде? Мы говорим о миллиметрах офсайда».

Когда Рой Кин ответил ему, сказав: «Это был офсайд, это не имеет значения».

Затем Ричардс ответил: «Это было жестко, но мы не хотим этого видеть».

«Это не жестко, это факт», — сказал Каррагер.

Затем Ричардс сказал: «Это жестко, мы должны дать преимущество».

Игрок явно находился в офсайде, и повторы показали то же самое, поэтому совершенно непонятно, почему Ричардс считает, что «Сити» должен получить здесь преимущество.