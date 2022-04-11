«Это жестко, мы должны отдать им преимущество»: Мика Ричардс не согласен с решением по офсайду Стерлинга

Майка Ричардс сказал, что решение против Рахима Стерлинга было суровым, когда его гол был отменен из-за офсайда после проверки VAR.
«Это были миллиметры», — сказал Ричардс в интервью Sky Sports.
«Мы хотим использовать VAR в игре для принятия важных решений».
«Я на самом деле не слишком праздновал, я думал, он в офсайде? Мы говорим о миллиметрах офсайда».
Когда Рой Кин ответил ему, сказав: «Это был офсайд, это не имеет значения».
Затем Ричардс ответил: «Это было жестко, но мы не хотим этого видеть».
«Это не жестко, это факт», — сказал Каррагер.
Затем Ричардс сказал: «Это жестко, мы должны дать преимущество».
Игрок явно находился в офсайде, и повторы показали то же самое, поэтому совершенно непонятно, почему Ричардс считает, что «Сити» должен получить здесь преимущество.
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