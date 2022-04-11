Кто из игроков «Ливерпуля» уничтожил больше всего атак «Ман Сити» — это не Хендерсон

«Ливерпуль» сыграл вничью 2:2 с «Манчестер Сити» на «Этихаде» в воскресенье вечером.
«Сити» хорошо начал игру, в то время как «Ливерпуль» выглядел шатко в первом тайме. Тем не менее, «красные» рассчитали свои шансы и заработали ничью.
Шансы были у обеих команд, но благодаря постоянному давлению «Сити», выделялись игроки обороны «Ливерпуля». Прежде всего - Вирджил ван Дейк. Согласно статистике, голландец совершил наибольшее количество действий, чтобы сломить атаки соперника.
Статистика Ван Дейка против «Ман Сити»
3 перехвата (больше всех игроков)
Выиграно 3 воздушные дуэли (больше всех игроков)
2 блока (самый высокий из всех игроков)
5 выносов (2-е место среди всех игроков)
7 мячей восстановлено
100% успешных подкатов
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