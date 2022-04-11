Кто из игроков «Ливерпуля» уничтожил больше всего атак «Ман Сити» — это не Хендерсон

«Ливерпуль» сыграл вничью 2:2 с «Манчестер Сити» на «Этихаде» в воскресенье вечером.

«Сити» хорошо начал игру, в то время как «Ливерпуль» выглядел шатко в первом тайме. Тем не менее, «красные» рассчитали свои шансы и заработали ничью.

Шансы были у обеих команд, но благодаря постоянному давлению «Сити», выделялись игроки обороны «Ливерпуля». Прежде всего - Вирджил ван Дейк. Согласно статистике, голландец совершил наибольшее количество действий, чтобы сломить атаки соперника.

Статистика Ван Дейка против «Ман Сити»

3 перехвата (больше всех игроков)

Выиграно 3 воздушные дуэли (больше всех игроков)

2 блока (самый высокий из всех игроков)

5 выносов (2-е место среди всех игроков)

7 мячей восстановлено

100% успешных подкатов