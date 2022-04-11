Осталось 7 матчей: посмотрите на календарь Премьер-лиги «Ливерпуля» и «Ман Сити»

Гонка за титулом все еще продолжается, хотя «Ливерпуль» не смог воспользоваться возможностью и занять первое место на «Этихад».
Сейчас и "красным", и "Манчестер Сити" предстоит сыграть всего по семь матчей в Премьер-лиге, и права на ошибку нет.
Оставшиеся матчи «Ливерпуля» в Премьер-лиге:
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» — 19 апреля
«Ливерпуль» - «Эвертон» — 24 апреля
«Ньюкасл» - «Ливерпуль» — 30 апреля
«Ливерпуль» - «Тоттенхэма» — 7 мая
«Астон Вилла» - «Ливерпуль» — 10 мая
«Саутгемптон» - «Ливерпуль» — 15 мая
«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»— 22 мая
Оставшиеся матчи «Ман Сити» в Премьер-лиге:
«МанСити» - «Брайтон» — 20 апреля
«МанСити» - «Уотфорд» — 23 апреля
«Лидс» - «МанСити» — 30 апреля
«МанСити» - «Ньюкасл»— 8 мая
«Вулверхэмптон» - «МанСити» — уточняется, вероятно, 11 мая
«Вест Хэм» -«МанСити» — 15 мая
«МанСити» -«Астон Вилла» — 22 мая
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