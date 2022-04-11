Осталось 7 матчей: посмотрите на календарь Премьер-лиги «Ливерпуля» и «Ман Сити»

Гонка за титулом все еще продолжается, хотя «Ливерпуль» не смог воспользоваться возможностью и занять первое место на «Этихад».

Сейчас и "красным", и "Манчестер Сити" предстоит сыграть всего по семь матчей в Премьер-лиге, и права на ошибку нет.

Оставшиеся матчи «Ливерпуля» в Премьер-лиге:

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» — 19 апреля

«Ливерпуль» - «Эвертон» — 24 апреля

«Ньюкасл» - «Ливерпуль» — 30 апреля

«Ливерпуль» - «Тоттенхэма» — 7 мая

«Астон Вилла» - «Ливерпуль» — 10 мая

«Саутгемптон» - «Ливерпуль» — 15 мая

«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»— 22 мая

Оставшиеся матчи «Ман Сити» в Премьер-лиге:

«МанСити» - «Брайтон» — 20 апреля

«МанСити» - «Уотфорд» — 23 апреля

«Лидс» - «МанСити» — 30 апреля

«МанСити» - «Ньюкасл»— 8 мая

«Вулверхэмптон» - «МанСити» — уточняется, вероятно, 11 мая

«Вест Хэм» -«МанСити» — 15 мая

«МанСити» -«Астон Вилла» — 22 мая