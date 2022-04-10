Джейми Каррагер: «Сити» против «Ливерпуля» — величайшее противостояние в истории английского футбола»

Экс-защитник сборной Англии Джейми Каррагер назвал противостояние "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" "величайшим в истории английского футбола".

В преддверии воскресного матча Премьер-Лиги на "Этихад" Каррагер решил напомнить, что "Ливерпуль" и "Сити" являются доминирующей силой не только внутри страны, но и во всей Европе, и именно поэтому Джейми ставит противостояние Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы выше всего.

"Противостояние "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" стало самым великим, самым напряженным и самым высококлассным противостоянием в истории английского футбола".

"У него есть своя уникальность. Это первый раз, когда две лучших команды в Англии являются двумя лучшими командами в мире, и возглавляют их два величайших тренера своего поколения".

"Фанаты "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Челси" могут со мной не согласиться. Прежде было много противостояний, достойных сравнения".

"Многие вспомнят о матчах сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера на их пике, когда они обладали командами примерно одинакового мастерства. То было очень эмоционально".

"Но, на мой взгляд, параллели заканчиваются, если учитывать их выступления в Европе".

"Даже во времена, когда было понятно, что чемпионом станет одна команда, если не станет другая, могли ли мы назвать "Юнайтед" и "Арсенал" двумя лучшими командами в Европе? Впереди "Реала", "Ювентуса" и "Милана"? Нет, "Юнайтед" против "Ливерпуля" — это в основном было внутреннее противостояние", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.