«Я завидую его легким»: Дирк Кюйт объясняет, что делает Диаса таким особенным

Бывший игрок «Ливерпуля» Дирк Кюйт высоко оценил Луиса Диаса, объяснив, почему новичек команды - особенный: «Когда я был игроком, я мог довольно много бегать, но должен признать, что завидую легким Луиса Диаса».

«Его выносливость потрясает. Похоже, прессинг у него в крови, поэтому неудивительно, что он так быстро адаптировался к системе Клоппа».

«И вы должны помнить, что он пришел в «Ливерпуль» в середине сезона, не говорит на английском языке и попал в систему, которая, по понятным причинам, потребовала у других игроков немного времени, чтобы разобраться с ней».

«В дополнение к его уровню физической подготовки, его способности невероятны. Он забивает важные голы, отдает отличные передачи».

«Я думаю, что Диас может становиться все лучше и лучше. Теперь у тренера есть возможность посмотреть на соперника, посмотреть на его слабые стороны и выбрать лучших игроков для этой конкретной игры».

Диас забил три гола и отдал еще одну передачу за "красных" с момента прибытия в конце января.