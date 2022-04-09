LFC 2020
Блог

«Я завидую его легким»: Дирк Кюйт объясняет, что делает Диаса таким особенным

Дирк Кюйт Дирк Кюйт
Луис Диас Луис Диас
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы
Футбол Футбол

Бывший игрок «Ливерпуля» Дирк Кюйт высоко оценил Луиса Диаса, объяснив, почему новичек команды - особенный: «Когда я был игроком, я мог довольно много бегать, но должен признать, что завидую легким Луиса Диаса».

«Его выносливость потрясает. Похоже, прессинг у него в крови, поэтому неудивительно, что он так быстро адаптировался к системе Клоппа».

«И вы должны помнить, что он пришел в «Ливерпуль» в середине сезона, не говорит на английском языке и попал в систему, которая, по понятным причинам, потребовала у других игроков немного времени, чтобы разобраться с ней».

«В дополнение к его уровню физической подготовки, его способности невероятны. Он забивает важные голы, отдает отличные передачи».

«Я думаю, что Диас может становиться все лучше и лучше. Теперь у тренера есть возможность посмотреть на соперника, посмотреть на его слабые стороны и выбрать лучших игроков для этой конкретной игры».

Диас забил три гола и отдал еще одну передачу за "красных" с момента прибытия в конце января.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные